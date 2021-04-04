Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi

04.04.2021 07:23

Son dakika haber... İş yeri önünde bekleyen polis ekiplerinin görüntüsü Ekiplerin denetlemelerinden görüntüler İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi İZMİR (AA) – İzmir'nin Çiğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen bir...

İş yeri önünde bekleyen polis ekiplerinin görüntüsü

Ekiplerin denetlemelerinden görüntüler

İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi

İZMİR (AA) – İzmir'nin Çiğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen bir eğlence mekanı sahibine ve müşterilerine 110 bin lira idari para ceza uyguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri Yenimahalle'de bir eğlence mekanının Kovid-19 tedbirlerine uymayıp, iş yerinin kapılarını içeriden kilitleyerek müşterine hizmet verdiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları denetimde, yasak olan saatte faaliyet göstermekten iş yeri sahibine 25 bin, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin, kapıyı kilitlemek suretiyle denetime elverişsiz hale getirmekten 5 bin lira, içerideki 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 69 bin 960 lira ayrıca kapalı mekanda sigara içen 2 kişiye de 300 lira olmak üzere toplam 110 bin 260 lira idari para cezası uyguladı.

Ekiplerin, iş yerini mühürlediği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi
Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi
Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi
Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kovid-19 tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanına 110 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


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