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İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

25.09.2021 15:48

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kripto sanal para üretim cihazı satılan adrese jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kripto sanal para üretim cihazı satılan adrese jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde, piyasa değeri 512 bin lira olan 1 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irmak Mahallesi'nde B.Ö. isimli şüphelinin evinde, kripto para madenciliğinde kullanılan kripto sanal para (mining) üretim cihazı sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Eylül'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada,1 anakart, 1 8 GB ram, 1 işlemci, 1 power supply, 6 ekran kartı, 132 GB USB bellek, 4 soğutucu fan ile piyasa değeri 512 bin lira olan 1 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan B.Ö. hakkında 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa Aykırılık suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE PİYASA DEĞERİ 512 BİN LİRA OLAN SANAL PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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