Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

14.01.2021 11:13

Son dakika habere göre İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi İzmir'in iki ilçesinde korona virüsüne rağmen kumar oynayanlara operasyon İzmir'in Bornova ve Bayındır ilçelerinde, korona virüse rağmen kumar oynarken suçüstü yakalanan 59 kişiye 267 bin 349 lira para cezası kesildi.

İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

İzmir'in iki ilçesinde korona virüsüne rağmen kumar oynayanlara operasyon

İZMİR - İzmir'in Bornova ve Bayındır ilçelerinde, korona virüse rağmen kumar oynarken suçüstü yakalanan 59 kişiye 267 bin 349 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde işletmeciliğini N.A. isimli şahsın yaptığı umuma açık yerde tombala oynandığını tespit etti. Ayrıca ekipler Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde de, T.B. adlı şahsa ait olan ve Z.S. isimli şahıs tarafından kiralanan alanda bulunan tavuk çiftliğinde tombala oynandığını belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 59 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Şahıslara; kumar oynamak, korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, maske takmamak ve kapalı alanda tütün mamullerini tüketmek suçlarından toplam 267 bin 349 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler, kumar oynanılan materyallere el koydu.

Şüpheliler N.A, E.K, U.Y, İ.D, S.Y ile Z.S hakkında ise kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatılırken, Z.S. hakkında ise "mühür bozma" suçundan ayrıca işlem yapıldı.

Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi
Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi
Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi
Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Gökdere, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir         
11:25
Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim         
10:52
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin         
09:43
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Maliyeti düşürmek için karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıyorlar Maliyeti düşürmek için karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıyorlar         
08:36
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 12:10:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei