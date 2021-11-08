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Son dakika! İzmir'de kundaklanan dükkandaki kişi öldü - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de kundaklanan dükkandaki kişi öldü

08.11.2021 08:04
Son dakika! İzmir'de kundaklanan dükkandaki kişi öldü

Son dakika haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanın kundaklanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanın kundaklanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokakta Ali Rıza Durna'ya (65) ait hurda malzemelerin bulunduğu dükkanı henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi lastik ve plastik malzemelerle ateşe verdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Kullanılamaz hale gelen dükkana giren ekipler, Durna'nın cansız bedenini buldu.

Öte yandan bir şüphelinin dükkanı ateşe vermesi çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görülüyor.

Ayrıca şüphelinin ateş yaktığı yerde talaş dolu bir çuval olduğu da belirlendi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de kundaklanan dükkandaki kişi öldü - Son Dakika


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