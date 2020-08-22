Son Dakika: İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesindeki çalılık ve makilik alanda henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale etti. Zaman zaman esen rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırırken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR