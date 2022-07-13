İzmir'de yanan makilik ve otluk alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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İzmir'de yanan makilik ve otluk alan havadan görüntülendi

13.07.2022 14:46

İzmir'de yanan makilik ve otluk alan havadan görüntülendi İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı.

İzmir'de yanan makilik ve otluk alan havadan görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 4 dozerle de karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yanan makilik ve otluk alan havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yanan makilik ve otluk alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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