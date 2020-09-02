Son dakika! İZMİR'DE MESCİDE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak mescide, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu mescidin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.