İZMİR'in Buca ilçesinde, mobilya ve baza üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Seyhan Mahallesi'nde, mobilya ve baza üretimi yaptığı öğrenilen 5 katlı fabrikanın 3'üncü katında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.