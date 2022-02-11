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Son dakika! İZMİR'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÇETESİNE OPERASYON - Son Dakika

Son dakika! İZMİR'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÇETESİNE OPERASYON

11.02.2022 10:23

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, 11 farklı motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 11 farklı motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki çeşitli adreslerde, farklı tarihlerde, 11 motosikleti çalınması üzerine harekete geçti. Motosiklet hırsızlıklarının bir çete tarafından yapıldığı belirlenip, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Motosiklet, Hisarcık, Jandarma, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İZMİR'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÇETESİNE OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İZMİR'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÇETESİNE OPERASYON - Son Dakika
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