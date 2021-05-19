Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi

19.05.2021 14:44

Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedilen deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyururken şiddetini 4.3 olarak yayınladı.

Kandilli verilerine göre Kuşadası'nda saat 14:14 ve 14:18'de, 4.0 ile 4.1 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Kuşadası Körfezi olduğu belirlendi.

4.3 ŞİDDETİNDE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin şiddeti ise 4.3 olarak gerçekleşti. Bu iki depremin ardından saat 14:25'te bölgede 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

VALİ KÖŞGER: CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremlere ilişkin kendilerine şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını söyledi. Vali Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok." dedi. Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

PROFESÖRDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından açıklama yaptı. Görür, "Kısa bir süre önce İzmir yarımadasında, muhtemelen Tuzla fay zonu ile ilgili büyüklüğü 4'e varan depremler oluyor. Hatırlarsanız, İzmir depreminden sonra yarımadadaki fayların belli ölçüde yüklenmiş olabileceğini belirtmiştim. Tahminim bu depremler böyle bir olayın sonucu" dedi.

Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi - Son Dakika


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