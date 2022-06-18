Son dakika! İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'de orman yangını (2)

18.06.2022 16:09
Son dakika! İzmir'de orman yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINDAİzmir'in Foça ilçesindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, yakınındaki zeytinliğe de sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Foça ilçesindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, yakınındaki zeytinliğe de sıçradı. Alevlerin civardaki tavuk çiftliklerine yaklaşık 500 metre mesafede olması tedirginliğe yol açtı. Kuru otlar nedeniyle alevlerin kısa sürede yayılması çalışmaları zorlaştırdı. Dozerlerle kuru otlar kazınarak alevlerin ilerlemesinin önüne geçildi. Söndürme çalışmalarına 3 itfaiye aracı, Foça Deniz Üs Komutanlığı'na ait bir arazöz ve bölgedeki tavuk çiftliklerinin çalışanları da destek verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma bölgede soruşturma başlattı.Öte yandan, alevler havadan ve karadan müdahaleyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla ve Balıkesir'den takviye istenen hava araçları da geri çevrildi.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de orman yangını (2) - Son Dakika

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