İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
İzmir Çeşme Otoyolu yakınındaki Belentepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Ormanlık alana yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.
Kısmen kontrol altına alınan yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altında - Son Dakika