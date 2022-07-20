Buca ilçesi Koop. Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarından yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerinin ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: İzmir'de orman yangını - Son Dakika

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