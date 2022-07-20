Son dakika haberleri: İzmir'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İzmir'de orman yangını

20.07.2022 17:14

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, ormanda yangın çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Buca ilçesi Koop. Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarından yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerinin ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İzmir'de orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İzmir'de orman yangını - Son Dakika
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