Yangın saat 19.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Sancaklı mahallesin mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 9 arozöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.