Üye Girişi
Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi

26.11.2021 09:06
Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi

Son dakika gündem haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen "Biz İzmir'iz 3 Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik polis birimleri gezisi düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen "Biz İzmir'iz 3 Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik polis birimleri gezisi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte çeşitli okullardan seçilen 120 çocuğa polislik mesleği tanıtıldı ve polis sevgisi oluşturulması amaçlandı.

Programa köpek eğitim merkezi, atlı polis birliği, trafik denetleme şube müdürlüğü şahin timleri, çevre, doğa ve hayvan koruma büro amirliği ile çeşitli şube müdürlükleri katıldı.

Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi
Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi
Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi
Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi 09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Yargı'nın 11. bölüm fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor 09:23 Yargı'nın 11. bölüm fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! PFDK, Fatih Terim ve kulübe ceza yağdırdı 07:23 Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! PFDK, Fatih Terim ve kulübe ceza yağdırdı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı 07:16 Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Son Dakika Haberleri
09:31 Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!
09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi
09:28 Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!
09:22 Yargı'nın 11. bölüm fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor
09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!
09:12 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
08:41 O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!
08:31 Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor!
Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış! Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!         
09:32
Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor! Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!         
09:28
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti         
07:22
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 09:42:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement