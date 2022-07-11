Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale

11.07.2022 21:29
Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale

Son dakika haberi: İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Önceki haftalarda Pınarcık mevkiinde otluk alanda çıkan yangına hızlı müdahale ederek ormana sıçramasını engelleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Bozköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangına 8 dakikadan kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale - Son Dakika
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