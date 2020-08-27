Son dakika! İzmir'de otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde sürücüsünün kontorlünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek polis minibüsüne çarpması sonucu 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aleyna S. yönetimindeki 35 KB 4715 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, polislerin taşındığı minibüse çarptı. Kaada Aleyna S. ve 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Aleyna S. ile 2 polis, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.