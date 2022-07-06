Son dakika! İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

06.07.2022 11:33
Son dakika! İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı ayrımında Kenan Yılmaz (34) idaresindeki 35 AHF 572 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü savrulurken, otomobil bariyerlere saplandı. Otomobil sürücüsü, motor kısmından giren bariyerle şoför mahalli arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz ve yaralanan 7 yaşındaki kızı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kenan Yılmaz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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