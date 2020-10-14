Son dakika! İzmir'de polisin şehit olduğu kazanın bilirkişi raporunda "fren izi" detayı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de polisin şehit olduğu kazanın bilirkişi raporunda "fren izi" detayı

14.10.2020 14:27
Son dakika! İzmir'de polisin şehit olduğu kazanın bilirkişi raporunda

Son dakika haber... İzmir'in Urla ilçesinde uygulama yapan motosikletli polisin hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olmasına ilişkin davada hazırlanan bilirkişi raporunda, kazada fren izinin görülmediği ve sürücünün polise çarptıktan 200 metre sonra durduğu detayına yer verildi.

İzmir'in Urla ilçesinde uygulama yapan motosikletli polisin hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olmasına ilişkin davada hazırlanan bilirkişi raporunda, kazada fren izinin görülmediği ve sürücünün polise çarptıktan 200 metre sonra durduğu detayına yer verildi.

İzmir - Çeşme yolunda 26 Eylül 2019'da rutin kontrol ve devriye görevini yapan polis memuru Serkan Çağlayan'ın, Hasan G'nin kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olmasına ilişkin davaya Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla, tutuksuz yargılanan sanık Hasan G. katılmazken şehit polis memurunun eşi Esra Çağlayan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın olay esnasında motosikletin sağ arka kısmında durarak tablet ile işlem yapmakta olan müteveffa polis memuru Serkan Çağlayan'a çarpıp yaklaşık 200 metre ileride durduğu ve kazanın hiç fren izi olmadan meydana geldiği görülmektedir.

Sürücünün yoldaki polis ekiplerini görmesine rağmen hızını azaltmadığı ve kazanın oluşumunda asli ve tam kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Tüm dosya içeriğinden ve tanık anlatımlarından müteveffa polis memuru Serkan Çağlayan'ın kazanın oluşumunda kusurlu olmadığı kanaatine varılmıştır."

Sanık avukatı raporu inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

"Olası kastı geçecek nitelikte"

Çağlayan'ın avukatı Ömer Turan Osmanoğlu dosyada bulunan deliller ve tanık beyanları değerlendirildiğinde sanığın hiçbir şekilde frene basmadığının kesin olduğunu belirterek, "Görevsizlik kararı verilmesi talebimizi yeniliyoruz. Kanaatimize göre sanığın olası kastı dahi geçecek nitelikte kasten öldürmeye yönelik hareket etmiş olma ihtimali vardır. 80 metre mesafe öteden müteveffayı görmesine rağmen üzerine doğru sürmeye devam etmiştir, çarptıktan 200 metre sonra durmuştur." dedi.

Hakim, sanık avukatına süre verilmesine karar vererek görevsizlik kararı verilmesi talebinin yetkili hakim tarafından değerlendirilmesine hükmetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de polisin şehit olduğu kazanın bilirkişi raporunda 'fren izi' detayı - Son Dakika

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