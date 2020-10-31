Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi - Son Dakika

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

İzmir'de meydana gelen deprem; Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yaralananların sayısı ise 804'e yükseldi.

410 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Deprem sonrasında, 33'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM OLDU

Bölgede yaşanan son artçı deprem ise saat 08.31 sıralarında meydana geldi. Depremin İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelirken, şiddeti 5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.