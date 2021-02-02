Son dakika haberleri! İzmir sele teslim - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir sele teslim

02.02.2021 09:35
Son dakika haberleri! İzmir sele teslim, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İzmir'de gece saatlerinden itibaren süren sağanak yağış nedeniyle bir çok ilçede sel meydana geldi.

İzmir'de gece saatlerinden itibaren süren sağanak yağış nedeniyle bir çok ilçede sel meydana geldi. Kentin en işlek caddeleri ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren süren sağanak yağış sürüyor. Sağanak yağış nedeniyle İzmir'in bir çok ilçesinde evleri ve iş yerlerini su basarken, kentin en işlek caddeleri de göle döndü.

VATANDAŞLARA EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Öte yandan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bir çok caddeyi su basmasından ötürü toplu ulaşım kullanamadı. Özel araçlarıyla işe gitmeye çalışan bir çok vatandaş da sel sularında mahsur kaldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaşanan afete ilişkin açıklama yaptı. Başkan Soyer, "İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu anda da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Bugün Dikili'de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim. İzmir'de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın" dedi.

(Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan - Hakan Polat/İHA)

Karabağlar, Karaburun, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İzmir sele teslim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Kökenek apar topar yayından aldı Antalyaspor, devre arasında transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi oldu Kilo kilo çay alan adam, paketin içinden çıkan hayvan gübresiyle neye uğradığını şaşırdı Fenalaşıp tren raylarına yığılan ve vatman tarafından kurtarılan genç kadın: Beni fark etmeseydi ölebilirdim Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
Son Dakika: İlkokullar 1 Mart'ta açılıyor! Haftada 2 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika: İlkokullar 1 Mart'ta açılıyor! Haftada 2 gün yüz yüze eğitim olacak         
10:12
Selin vurduğu İzmir'den ürküten görüntüler Selin vurduğu İzmir'den ürküten görüntüler         
09:44
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı: Max Kruse gitmese zor getirirdik         
09:27
Düğüncüler durdurulamıyor! 50 metrekarelik alanda toplanan 100 kişi çılgınlar gibi halay çekti Düğüncüler durdurulamıyor! 50 metrekarelik alanda toplanan 100 kişi çılgınlar gibi halay çekti         
09:17
5 ton malzeme arasından seçtiği hurdalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli yaptı 5 ton malzeme arasından seçtiği hurdalardan 800 kilo ağırlığında at heykeli yaptı         
08:58
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 10:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İzmir sele teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei