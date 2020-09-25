Son dakika... İzmir'de, 'Şahinler' timine 21 motosikletli trafik polisi daha katıldı - Son Dakika

İZMİR'de, güvenli sürüş teknikleri eğitim kursu alan 21 polis memuru, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde motosikletli göreve başladı. Kursu tamamlayan polislere sertifikaları, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından verildi. Aşkın, sertifika töreni sonrasında Balçova'dan Konak'a motosiklet kullandı.

? İzmir'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, 'Şahinler' olarak bilinen motosikletli polis timlerinde görev yapacak olan 21 polis memuru, 5 Ağustos'ta başlayan ve 25 Ağustos'ta sona eren güvenli sürüş teknikleri eğitim kursunu tamamladı. Polisler, sertifikalarını İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın ellerinden aldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir'in çok kadim bir kültüre sahip eski bir şehir olduğunu belirterek, "Bu şehrin altyapısının yetersiz olduğu konusunda ortak bir görüş var. Dolayısıyla şehrimizde bir trafik yoğunluğundan bahsedebiliriz. Bu anlamda biz çalışmalarımı sürdürüyoruz. İzmir, Türkiye'de en yoğun trafik denetiminin gerçekleştirildiği illerden birisidir. Biz biliyoruz ki hızlı araç kullanmak felaket getirir, araçlarımızda teknik eksiklikler varsa bu felaket getirir, biz biliyoruz ki ışık ihlali yapmak felaket getirir. İnsan hayatının ne kadar önemli olduğunu şu süreçte çok daha iyi anlıyoruz ve trafik polislerimiz bu can güvenliği konusunda olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Bu çalışmanın sonucunda, İzmir'imiz geçen sene trafik kazalarının en çok azaldığı il oldu. Biz bir tek vatandaşımızın bile trafikte zarar görmemesini istiyoruz. Bunun için, kursu tamamlayan 21 arkadaşımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim denetim yapmaktaki tek amacımız vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Geçen sene, egzozlarından çok ses ve duman çıkan 2 bin 100 aracı trafikten menettik. Alkollü araç kullanma konusunda en çok denetim yapan teşkilatların başında geliyoruz. Bizim asli görevimiz trafiği denetlemek olmasına rağmen, trafiğin akışını da temin etmek için trafiği tanzim etmek noktasında da çalışmalar yapıyoruz. İzmir'de tescilli yaklaşık 1 milyon 500 bin araç var. Biz yerel yönetimlerin trafiği düzenleme noktasında yetişemeyeceğini bildiğimiz için biz trafiğin düzenlenmesinde de çok önemli görevler yerine getiriyoruz" dedi.Şahinler' bünyesinde görev alacak olan 21 polis memuru konuşmanın ardından sertifikalarını alarak, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile beraber motosiklet sürdü.