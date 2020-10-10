İzmir'de sahte içki kullandığı iddiası ile ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'de sahte içki kullandığı iddiası ile rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kişilerden 3'ü daha yaşamını yitirirken ölü sayısı 4'e yükseldi.

İzmir'de iddialara göre sahte içki tükettikten sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Hasan Çetin Esen'in (59) dün, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmişti. Gece saatlerinde edinilen bilgiye göre ise, sahte içki kullandığı ileri sürülen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Maya (71) ve Aydın Göksoy (58), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise Adem Güneş'in (64) hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 14 kişiden tedavileri tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiği öğrenilirken, durumları kritik olanların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bir kişi daha hastaneye kaldırıldı

Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin sahte içki kullanımından dolayı rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, kendilerine kapıyı açan kimse olmayınca bekçilerden yardım istenildi. 2'inci kattaki dairenin balkonundan içeri giren bekçiler, Mehmet İ'yi yerde hareketsiz bir şekilde yatar halde buldu. Durum, ekipler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet İ., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bazı iş yeri ve depolarda aramalar yaparak, 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR