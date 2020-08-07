Son Dakika: İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı - Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönü gitmekte olan İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki 63 E 7541 plakalı Mercedes-Benz markalı saman yüklü TIR, 63 NB 408 plakalı dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı. Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, samanların Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:27

Kaynak: İHA

Son Dakika

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm