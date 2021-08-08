Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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Balıkesir'in ardında bir kara haber de İzmir'den! Servis minibüsü şarampole yuvarlandı

Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

15 kişinin yaşamını yitirdiği Balıkesir'deki kazanın ardından bir kötü haber daha geldi. İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VE ÖLÜ VAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hamza Baba türbesini ziyaret edenleri taşıyan minibüs, İzmir dönüşünde Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. İlk edinilen bilgilere göre, çok sayıda yaralının ve ölünün olduğu öğrenildi.