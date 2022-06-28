Ağır yaralanan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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