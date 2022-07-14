Ekipler, bölgede, son dönemde ramazan aylarında iftarı haber vermek için ramazan topu yerine de kullanılan ses bombası patlatıldığını belirledi.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! İzmir'de ses bombası patlatan 1'i çocuk 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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