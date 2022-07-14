İzmir'in Bayındır ilçesinde ses bombası patlattığı öne sürülen biri çocuk iki kişiye, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Camii Mahallesi'ndeki Fabrika Yolu Sokak'ta patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede, son dönemde ramazan aylarında iftarı haber vermek için ramazan topu yerine de kullanılan ses bombası patlatıldığını belirledi.
Ekip, ses bombası patlattığı öne sürülen Ş.Y. (20) ile P.T'yi (14) yakalandı.
Şüphelilere, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! İzmir'de ses bombası patlatan 1'i çocuk 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika