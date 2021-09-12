Silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Operasyon bölgesinden acı haber! Teröristlerin taciz ateşi, bir askerimizi şehit etti

55'lik Yıldız ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve sabah saatlerinde telefonda yüz yüze görüşmek için sözleşen S.A. ile M.K, 26 Ağustos Mahallesi'ndeki 2698 Sokak'ta karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada M.K, tabancasıyla S.A'yı yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Hastanesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.