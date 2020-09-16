Son dakika... İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Sara (29), 35 APK 411 plakalı otomobiliyle Hilal Mahallesi'ne gelip, Ajnan Uslular (23) ile Sabri A'ya (22) tabancayla ateş açtı.

Sabri A. ile Uslular da Sara'ya, tabancayla karşılık verdi.

Olayda bu kişilerin yanı sıra silah seslerini duyup gelen Metin A. da yaralandı.

Çevredekiler Ajnan Uslular, Hasan Sara ve Sabri A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A'yı da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Uslular, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Sara da öğlen saatlerinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sabri A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, Metin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane önünde, olay nedeniyle güvenlik önlemi alındı.

5 şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından, olaya karıştıkları saptanan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, taraflar arasında eskiye dayalı husumet bulunmadığını, kavganın "yol verme" tartışması sonucu çıktığını öne sürdükleri öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.