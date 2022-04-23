Son dakika... İzmir'de sır cinayet: Darbedilen Türkmen vatandaşı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de sır cinayet: Darbedilen Türkmen vatandaşı, hastanede hayatını kaybetti

23.04.2022 14:20
Son dakika... İzmir'de sır cinayet: Darbedilen Türkmen vatandaşı, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Urla ilçesinde bir cami önünde darbedilmiş halde bulunan bir Türkmenistan vatandaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde bir cami önünde darbedilmiş halde bulunan bir Türkmenistan vatandaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay 21 Nisan akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Urla Kalabak Camii önüne darbedilmiş halde bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan kişiyi ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan kişinin 39 yaşında Türkmenistan uyruklu Gaygysyz Hommanev olduğu belirlendi. Bulunduğunda kafası pansumanlı olduğu öğrenilen Hommanev'in kafası, yüzü ve vücudunun bir çok yerinde darp izi olduğu öğrenildi. Türkmenistan uyruklu Hommanev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hommanev'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şüpheliler aranıyor

Öte yandan, Hommanev'in darbedilerek öldürülmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde çalışma yürüten ekipler, olayla ilgili yine Türkmenistan uyruklu 2 şüpheli üzerinde durduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

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Türkmenistan, İzmir, Nisan, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İzmir'de sır cinayet: Darbedilen Türkmen vatandaşı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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