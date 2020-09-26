Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde su baskını yaşandığı sanılan iş yerinde yapılan incelemede, dükkana molotofkokteyli atıldığı, yangın çıktığı ve yanan borudan boşalan suyla alevlerin söndüğü belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde su baskını yaşandığı sanılan iş yerinde yapılan incelemede, dükkana molotofkokteyli atıldığı, yangın çıktığı ve yanan borudan boşalan suyla alevlerin söndüğü belirlendi.

Çimentepe Mahallesinde güvercin alım satımı ve mezatının yapıldığı iş yerinin önünden geçen mahalle sakinlerinden Erol Gürhantekin, gazetecilere, sokağa yayılan suları görünce iş yerini su bastığını düşündüğünü, işletme sahibine haber verdiğini söyledi.

İşletme sahibiyle dükkanı açıp içeriye girdiklerinde molotofkokteyli parçası bulduğunu, iş yerinin önemli bölümünün de yandığını gördüğünü belirten Gürhantekin, "İçeride yangın çıkıyor. Yangında su borusu patlıyor ve çıkan suyla yangın sönüyor. Ama yine de tavana kadar yanmış. İçeride hayvan vardı ama onlar zarar görmemiş."

İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı
Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı
Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı
Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı

su baskını, Yangın, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su bastığı sanılan iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı - Son Dakika

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