Son Dakika | İzmir'de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı

11.03.2022 10:08
Son Dakika | İzmir'de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Son dakika haber: İzmir'in Kiraz, Kınık, Dikili, Bergama, Ödemiş ve Karabağlar ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, düzenlenen operasyonlardan yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz, Kınık, Dikili, Bergama, Ödemiş ve Karabağlar ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, düzenlenen operasyonlardan yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlarıyla her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. 7-10 Mart tarihleri arasında Kiraz, Dikili, Kınık, Karabağlar, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; "Kenevir Ekimi Yapmak", "Ruhsatsız Silah Taşıma veya Satın Alma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", Yağma ve Hırsızlık", "Kasten Yaralama", "Kastan Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., A.B., G.K., B.K., A.A, H.K., S.T., C.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son Dakika | İzmir'de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Son Dakika | İzmir'de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı

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Ödemiş, Dikili, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İzmir'de suç operasyonu: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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