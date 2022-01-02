Üye Girişi
Son dakika: İzmir'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika: İzmir'de şüpheli ölüm

02.01.2022 08:51
Son dakika: İzmir'de şüpheli ölüm

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, ikinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, ikinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulundu.

İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yerdeki kişinin Kadir Aydın (82) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İkinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulunan Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: İzmir'de şüpheli ölüm

YORUMLAR
500

Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de şüpheli ölüm - Son Dakika


50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar         
08:10
Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı         
07:49
Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor         
00:51
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25

Son Dakika Haberleri
00:16 İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
00:12 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!
00:05 Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye il başkanından istifa kararı
00:02 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!
00:01 Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
23:51 Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
23:46 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
23:35 TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı!
23:33 Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!
23:14 Dünyada çocukların en çok hangi ülkede öldüğünü biliyor musunuz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 08:57:43. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: İzmir'de şüpheli ölüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement