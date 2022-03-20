Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

20.03.2022 10:58
Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar kapsamında 21 Mart Nevruz Bayramı tedbirleri için uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen R.T. isimli şüpheli Karabağlar ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan T.K. isimli şüpheli ise Balçova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

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Karabağlar, Balçova, İzmir, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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