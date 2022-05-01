Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı

01.05.2022 10:56
Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Son dakika habere göre İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi yakalandı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 13 kişiye yönelik soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Nisan'da kent merkezi ve 7 ilçede düzenlediği eş zamanlı baskında şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya, İzmir, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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