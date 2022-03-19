Son dakika... İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

19.03.2022 00:57
Son dakika... İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon

Son dakika haberi... İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve koordinesi doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü ile iltisakı bulunanlar ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 4'ü kadın, 10'u erkek toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. İzmir'in Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin gözaltı ve adli işlemlerine devam edildiği ifade edildi. - İZMİR

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Gözaltı, Terör, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon - Son Dakika
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