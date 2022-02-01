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Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ - Son Dakika

Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

01.02.2022 10:49

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonlarda tombala oynadıkları tespit edilen 108 kişiye 196 bin 452 lira para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonlarda tombala oynadıkları tespit edilen 108 kişiye 196 bin 452 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka Mahallesi'nde bulunan Özgür Renkler Gediz Göksu Fırat Yardımlaşma Derneği ve Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 108 kişiye 196 bin 452 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi İ.A. ve dernek başkanı A.K. ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alındı.

Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Jandarma, Bornova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ - Son Dakika
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