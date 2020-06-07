Son Dakika | İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski Türk Kızılay Şube Başkanı olduğu öğrenilen Zeliha Vişne, müdahaleye rağmen hayatını kaybederken kardeşinin tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez