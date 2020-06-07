Son Dakika | İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zeliha Vişne idaresindeki 35 LCR 80 plakalı otomobil, Selçuk- Kuşadası kara yolu Efes Kavşağı'nda Erkin Badem'in kullandığı 09 EN 098 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Vişne ile araçtaki kız kardeşi Fatma Asuman Altınay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eski Türk Kızılay Şube Başkanı olduğu öğrenilen Zeliha Vişne, müdahaleye rağmen hayatını kaybederken kardeşinin tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.