İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu yönüne ilerleyen M.Ş.A. idaresindeki 35 GB 6849 plakalı kamyonet, İzmir- Ankara kara yolunun Belkahve mevki civarında, önünde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 BMP 80 plakalı kamyona çarptı.
Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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