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Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı

02.02.2022 09:39
Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ait binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ait binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Kazım Dirik Mahallesi, 377 Sokak'ta bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Aliağa Temsilciliği'nin tadilat aşamasında bulunan binasında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, binanın diğer katlarına sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı
Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı

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İtfaiye, Yangın, TÜGVA, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı - Son Dakika
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