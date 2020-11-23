Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
23.11.2020 02:29
Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. A.G.'ye ait eve baskın yapan ekipler, yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ile birlikte bir adet hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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