Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Gülbahçe Mahallesi'nde doğum günü partisi düzenlenen bir evde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı evde bir miktar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Y.A. ve S.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.