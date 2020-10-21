İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Peşrefli Mahallesi yol ayrımında trafik denetlemesi yapan Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "dur" ihtarına uymayan aracı takibe başladı.

Tire yönüne giden araç Kürdüllü Mahallesi yol ayrımında durduruldu.

Yapılan aramada 1060 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirilen araçtaki M.İ, H.Ş, E.K. ve M.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.