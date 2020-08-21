İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir akaryakıtta, minibüsüyle yavru köpeği ezerek öldüren şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde Evka 3 Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzinliğe gelen 45 J 1510 plakalı bir minibüs, alanda yürüyen yavru köpeği ezerek üstünden geçti. Yavru köpek acı içerisinde çırpınarak ve can çekişerek yaşamını yitirdi. Yavru köpeği ezen minibüsün şoförü ise akaryakıt istasyonu çalışanların tüm çabalarına rağmen olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde minibüsün yavru köpeğin üzerinden geçtiği, ezilen köpeğin can çekiştiği ve annesinin yanına gelerek müdahale etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

Sürücü gözaltına alındı

Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler minibüsün gittiği yönü tespit etti. Araç sürücüsünün de Özkan Ç. olduğunu belirleyen ekipler kısa sürede şahsı gözaltına aldı. Özkan Ç.'nin polise verdiği ilk ifadede köpeği görmediğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca köpeğin sahibi olduğu öğrenilen iş yeri sahibinin de şüpheli hakkında şikayetçi olduğu bildirildi. - İZMİR