Son dakika: İzmir'de zeytinlikte silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde zeytin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Metin Zeybek (68), Dereköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.