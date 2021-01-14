Son Dakika | İzmir'deki "çekyat" cinayeti davasında savcı, yeğenin cezalandırılmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'deki "çekyat" cinayeti davasında savcı, yeğenin cezalandırılmasını istedi

14.01.2021 16:15
Son Dakika | İzmir'deki

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde, cesedi evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı şekilde bulunan Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada savcı, maktulün kızı H.A'nın beraatini, yeğeni Yunus Kahraman'ın ise "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'in Konak ilçesinde, cesedi evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı şekilde bulunan Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada savcı, maktulün kızı H.A'nın beraatini, yeğeni Yunus Kahraman'ın ise "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan maktulün kızı H.A, tutuklu olarak yargılanan yeğeni Yunus Kahraman ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, mütalaasında sanık Yunus Kahraman'ın olay günü teyzesinin evine gittiğinin, kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini belirtti.

Kahraman'ın "halıları yıkama işi için teyzesiyle görüşmek üzere eve gittiğini" söylediğini aktaran savcı, ancak evde 3 saat kalmasını ve evde herhangi bir vücut izi bırakmamış olmasını açıklayamadığını vurguladı.

Savcı, mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanığın olay yerine yaya olarak gittiği ve yıkamak üzere halı almaya giden şahsın araçsız gitmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, olay günü tanıklarca daha önce canlı görülen maktulün 16 Ağustos 2018 tarihinden sonra bir daha görülmediği ve sanık maktulün evinden ayrılırken elinde kırmızı bir poşet bulunduğu belirlenmiştir. Sanığın daha önce inkar ettiği olguların görüntülerde ortaya çıkması üzerine mantığa uymayan, hayatın olağan akışına aykırı, tamamen suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarla yalanlamaya çalıştığı, sanığın maktulün evine giderek maktulü kanaatimizce maddi sebeplerle (değerli eşya alma amacıyla) öldürdüğü ve sonrasında delilleri gizlemek amacıyla 3 saat kadar konutta kaldığı ve delilleri yok ettiği, konuttan ayrıldığı, sanığın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varılmıştır."

Cumhuriyet savcısı, son olarak Yunus Kahraman ile görülen Özlem Akusta'nın kaybolması olayına da mütalaasında yer verdi. Savcı, Kahraman'ın Akusta ile kiraladıkları araçla gezdiklerini, Akusta'ya ait kredi kartının sanık tarafından kullanıldığını belirterek, sanığın "banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan cezalandırılmasını da talep etti.

Savcı, mütalaasında tutuksuz sanık H.A'nın beraatine karar verilmesini de istedi.

"Teyzemin nasıl öldüğünü bilmek istiyorum"

Tutuklu sanık Yunus Kahraman, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Teyzemin nasıl ve ne zaman öldüğünü bilmek istiyorum. Ben evden çıktıktan sonra onu canlı olarak görenler var. Tahminler üzerine yazılan mütalaayı kabul etmiyorum." diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti, Yunus Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına ve avukatlara savunmalar için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in Ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde Bulut'un cesedi battaniyeye sarılarak çekyatın içinde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Bulut'un kızı H.A. ve yeğeni Yunus Kahraman hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Daha önce başka bir kadın cinayetinden 15 yıl hapis cezası alan ve 2014 yılında tahliye edilen Yunus Kahraman'ın, 2 Nisan 2018'de kaybolan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki Özlem Akusta ile en son görüşen kişi olduğu ileri sürülmüştü. Kayıp Akusta'nın kredi kartı ile ATM'den para çekilmeye çalışıldığı belirlenmişti.

Tutuksuz yargılanan Kahraman, çeşitli televizyon programlarına da çıkmış, 7 Kasım 2019'daki duruşmada tutuklanmıştı.

Mahkeme sürecinde Akusta'nın kredi kartının kullanılmaya çalışıldığı ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan elin, Kahraman'a ait olduğu bilirkişi raporuyla da tespit edilmişti.

Kredi Kartı, Cumhuriyet, İzmir, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'deki 'çekyat' cinayeti davasında savcı, yeğenin cezalandırılmasını istedi - Son Dakika


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