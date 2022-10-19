Son Dakika | İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf edip teslim oldu - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf edip teslim oldu

19.10.2022 15:05
Son Dakika | İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf edip teslim oldu

Son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde 25 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin olayın aranan şüphelisi, polise gidip suçunu itiraf ederek teslim oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 25 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin olayın aranan şüphelisi, polise gidip suçunu itiraf ederek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay 15 Ekim gecesi ilçeye bağlı Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre C.D. (50) ile Hacı Akkoyun (26) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bu esnada Akkoyun, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Akkoyun, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akkoyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

C.D.'nin oğlu polise teslim oldu

Öte yandan olayla ilgili C.D.'nin oğlu olduğu öne sürülen Ş.D. (28), polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu. Şüpheli, cinayeti alacak verecek konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı işlediğini söylerken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. tutuklandı. Ş.D.'nin babası C.D.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Torbalı, Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf edip teslim oldu - Son Dakika

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