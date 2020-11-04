İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir 'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı

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