Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyordu. Çalışmaların 65. saatinde aramaların devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndan 3 yaşındaki minik kız sağ olarak kurtarıldı.

ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ SAĞ KURTARILMIŞTI

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

"BULUNDUĞU YERDE BETON BLOKLAR VARDI"

Minik kızın dayısı Özgür Dereli, "Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut'umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4'üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. 3 yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor" demişti.