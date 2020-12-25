Son dakika... İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika... İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

25.12.2020 10:17
Son dakika... İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Kağıt fabrikası kullanılamaz hale geldi

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika


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